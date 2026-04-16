Карьерный фестиваль «Твое будущее» впервые проведут в Хабаровском крае

Участники смогут напрямую пообщаться с работодателями, получить информацию о мерах поддержки и пройти собеседования в топ-компании.

Источник: AmurMedia

По поручению губернатора Дмитрия Демешина в регионе стартует карьерный фестиваль «Твоё будущее» (16+). Мероприятие пройдет 17 и 30 апреля в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Его цель — помочь молодым специалистам найти хорошую работу в родном регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Участники смогут напрямую пообщаться с работодателями, узнать о социальных гарантиях и мерах поддержки, а также пройти первичные собеседования в ведущие компании и учреждения края», — говорится в сообщении.

В комитете по делам молодежи правительства региона отметили, что хотят рассказать молодежи, что Хабаровский край — это территория больших карьерных возможностей. По поручению главы региона на одной площадке собираются руководители министерств, директора крупных предприятий и молодые профессионалы. Это хороший шанс для студента или выпускника построить маршрут своей профессии, не выезжая за пределы края.

Программа фестиваля разделена на два профильных этапа и будет проходить одновременно в течение всех двух дней в Молодежном досуговом центре в Хабаровске по адресу ул. Шевченко, 7а, и Доме молодежи в Комсомольске-на-Амуре по адресу проспект Мира, 2.

В первый день фестиваля — 17 апреля — состоится День социальной сферы. Площадка будет посвящена медицине и педагогике. Свои вакансии представят Краевой клинический центр онкологии, Детский клинический центр медицинской реабилитации, Управление образования Комсомольска-на-Амуре и района имени Лазо и многие другие организации. Молодые специалисты смогут лично пообщаться с участниками программ «Земский доктор» и «Земский учитель», а также принять участие в деловой игре «Молодые профессионалы» по составлению эффективных резюме.

Во второй день фестиваля — 30 апреля — пройдет День промышленности. Этот этап объединит представителей горнометаллургической и лесной отраслей. Студенты инженерных и технических специальностей узнают о вакансиях на крупных промышленных предприятиях региона. Подробная программа дня будет опубликована дополнительно.

Помимо ярмарки вакансий, на площадках Фестиваля будут работать консультационные зоны портала «Работа России», где эксперты помогут сориентироваться в актуальных предложениях рынка труда и мерах государственной поддержки.

На мероприятия приглашаются студенты вузов, колледжей, выпускники и все, кто находится в поиске перспективной работы.

Организатором выступает комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края.