Четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика в Татарстане

Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе М-12 «Восток».
Авария произошла 16 апреля около 05:40 на 709-м километре трассы в Кайбицком районе. По предварительным данным, столкнулись Hyundai Solaris и «Валдай Луидор». В результате погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.
На место выехал прокурор Кайбицкого района Игорь Осипов. Организована процессуальная проверка, ее ход контролирует районная прокуратура.
Ранее KP.RU писал, что в результате аварии с участием легкового автомобиля и грузовика в Пензенской области погибли четыре человека. ДТП произошло вечером 14 апреля на федеральной автодороге М5 «Урал» в Кузнецком районе. Водитель легкового автомобиля и три несовершеннолетних пассажира скончались на месте.