В Морозовском районе официально завершается отопительный период. Как сообщают представители местной администрации, с 16 апреля 2026 года все системы теплоснабжения переводятся на летний график функционирования.
Это означает, что подача тепла в многоквартирные дома, а также в учреждения социальной сферы прекращается — батареи в жилых помещениях и организациях будут отключены.
Параллельно с этим стартует подготовительная кампания к будущему осенне-зимнему сезону 2026−2027 годов. В ближайшее время специалисты коммунальных служб начнут диагностику инженерных сетей и проведение ремонтных работ, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение района в период следующих холодов.