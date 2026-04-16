На Невского начали ставить въездной знак, о котором власти Калининграда грезили с 2021 года

Высота конструкции превысит 25 метров, её украсят стеклом под янтарь и подсветят.

В Калининграде со стороны улицы Невского начали монтировать новый въездной знак, идею которого городские власти обсуждали ещё несколько лет назад. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова написала в своём телеграм-канале в четверг, 16 апреля.

Подрядчик подготовил съезд, заканчивает установку свай и приступает к заливке фундаментной плиты. В мае, по словам чиновницы, из Санкт-Петербурга должны привезти металлоконструкции, а после их монтажа рабочие займутся декоративными элементами.

Новый знак будет высотой 25,2 метра. Его собираются выполнить «в современной архитектурной концепции» и оснастить подсветкой, чтобы конструкция была хорошо заметна и днём, и вечером. Одной из деталей станет жёлтый эрклёз — декоративный материал из кускового стекла, который должен имитировать янтарь. Завершить все работы подрядчику нужно к 1 октября 2026 года.

Старую стелу с надписью «Калининград» снесли во время реконструкции развязки на Невского. Позже власти начали прорабатывать установку нового въездного знака. В черте города место для него найти не удалось — только за пределами окружной. Концепцию представили в 2021-м, спустя три года проект готовили к отправке на экспертизу, однако в 2025-м в мэрии сообщили о некоторых сложностях.