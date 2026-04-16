На Невского начали ставить въездной знак, о котором власти Калининграда грезили с 2021 года

Старую стелу с надписью «Калининград» снесли во время реконструкции развязки на Невского. Позже власти начали прорабатывать установку нового въездного знака. В черте города место для него найти не удалось — только за пределами окружной. Концепцию представили в 2021-м, спустя три года проект готовили к отправке на экспертизу, однако в 2025-м в мэрии сообщили о некоторых сложностях.