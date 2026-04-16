Найден подрядчик для проекта реконструкции кинотеатра «Мечта» в Красноярске

В Красноярске нашли подрядчика для проектирования реконструкции детского кинотеатра «Мечта». Контракт на 17,2 миллиона рублей заключили с АО «Гражданпроект». Об этом сообщили в департаменте градостроительства.
На неиспользуемых площадях здания планируют создать детскую киношколу. Там появятся презентационный зал и аудитории для занятий по актёрскому мастерству, операторскому искусству, видеомонтажу, режиссуре и сценарному мастерству. При разработке проекта благоустройства территории учтут эскиз архитектурно-проектной организации «А2».
Как отметил и.о. руководителя управления капитального строительства Александр Парамыгин, кинотеатр «Мечта» — единственный детский кинотеатр за Уралом и уникальное место для Красноярска. Будущая киношкола станет центром творческого развития юных актёров, режиссёров, сценаристов и операторов.
Проектную документацию должны подготовить до 30 ноября 2026 года.
Ранее мы сообщали, что в красноярском Солнечном построят новую дорогу на восемь полос.