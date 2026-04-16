NYP: 191 человек погиб в Таиланде в ходе крупнейшей в мире «водяной битвы»

В Таиланде во время празднования традиционного фестиваля Сонгкран, известного как «крупнейшая в мире водяная битва», произошла массовая гибель людей. За первые три дня зафиксирован 191 смертельный случай, 951 авария и 911 пострадавших. Об этом сообщает New York Post. Основными причинами ДТП стали превышение скорости и пьяное вождение.
Несмотря на правительственную кампанию по безопасности дорожного движения, усиление контроля за пьяными водителями и увеличение числа полицейских блокпостов, количество жертв оказалось во время проведения фестиваля крайне высоким.
Только в первый день праздника в авариях погиб 51 человек. Свыше 42% смертельных случаев произошли из-за превышения скорости, еще 27,4% — из-за вождения в нетрезвом виде. По данным ВОЗ, Таиланд входит в десятку стран с самой высокой смертностью в ДТП.
Каждый год Сонгкран позиционируется как праздник обновления и новых начинаний, а главным развлечением считаются безобидные водные сражения на улицах. Однако реальность оказалась куда мрачнее.
