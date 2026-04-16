NYP: 191 человек погиб в Таиланде в ходе крупнейшей в мире «водяной битвы»

Ранее KP.RU писал, что в Шотландии скончался 35-летний ультрамарафонец Дэвид Пэрриш во время попытки установить рекорд на тропе Кейп-Рот. Он хотел почтить память своего друга, который погиб от переохлаждения на пробежке в 2014 году, и собрать деньги для спасателей, которые тогда искали его друга.