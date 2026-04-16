Подрядчик завысил цены при ремонте школы искусств под Воронежем

Контрольно-счетная палата выявила переплату, и суд обязал компанию вернуть 1,2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Семилукском районе Воронежской области подрядная организация, ремонтировавшая школу искусств, существенно завысила стоимость работ. Как сообщили в региональном УФССП, факт неосновательного обогащения вскрылся после проверки Контрольно-счетной палаты.

Арбитражный суд встал на сторону бюджетного учреждения и обязал компанию вернуть 1,2 миллиона рублей переплаты, а также дополнительно оплатить госпошлину. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и предупредили руководство фирмы об уголовной ответственности в случае уклонения от выплат.

Чтобы гарантированно взыскать средства, приставы наложили арест на банковские счета подрядчика и запретили регистрационные действия в отношении его транспорта. Меры подействовали — в итоге вся сумма была перечислена в пользу школы искусств в полном объеме.