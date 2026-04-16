Из Красноярска в Свердловск ЛНР приехали несколько востребованных врачей

Из краевого центра в Свердловск ЛНР впервые прибыли гинеколог, детский ЛОР и офтальмолог. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края. Это уже 13-я миссия красноярских медиков в Свердловск. Бригада состоит из восьми врачей. В течение двух месяцев они будут вести прием пациентов на территориях всего Свердловского округа. Таким образом жители смогут получать медицинские услуги, не выезжая за пределы своих населенных пунктов. Гинеколог и анестезиолог будут обучать свердловских коллег работе на новом оборудовании для эндоскопических и лапароскопических операций. А детский ЛОР и офтальмолог будут вести прием маленьких пациентов — этих специалистов в местной больнице ожидали уже давно. По словам руководителя миссии, главного врача Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергея Скрипкина, детские врачи прибыли по инициативе местных жителей и медицинских специалистов округа, а специалист-гинеколог — с целью повышения эффективности работы с новым оборудованием для пациентов. Стоит напомнить, что начиная с 2022 года медики Красноярского края периодически направляются в Свердловск и местные амбулаторные пункты для оказания поддержки населению и профессионального взаимодействия с местными коллегами.