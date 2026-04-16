Baza: Отбывающий пожизненное экс-сенатор Арашуков пожаловался на условия содержания

Экс-сенатор, осужденный на пожизненное за создание ОПГ, организацию убийств и хищений газа на 4,4 миллиарда рублей, хотел создать себе привилегированные условия в колонии. Он предложил уполномоченному сотруднику три миллиона рублей, однако тот не взял деньги. Позднее Арашуков просил разрешить ему допросить начальника УФСИН.