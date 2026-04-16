Дмитрия Диброва засудили за видео с расстегнутой ширинкой

К телеведущему Дмитрию Диброву подали иск почти на шесть миллионов рублей. Самарский юридический сервис потребовал компенсацию за ущерб репутации и расторжение рекламного контракта, указав на скандальное видео, на котором журналист запечатлен с расстегнутой ширинкой.
В материалах дела отмечалось, что ролик, появившийся в Сети 10 ноября 2025 года, по мнению истца, негативно повлиял на имидж компании. В связи с этим фирма решила прекратить сотрудничество с телеведущим с 12 ноября и взыскать убытки через суд.
Интересы Диброва в процессе представлял адвокат Александр Добровинский. По итогам разбирательства суд отказал в удовлетворении иска, не найдя оснований для взыскания заявленной суммы.
Добровинский сообщил, что считает решение закономерным, и с иронией прокомментировал ситуацию. Он поздравил клиента с победой и выразил мнение, что критика в подобных случаях не имеет под собой достаточных оснований, передает Starhit.
В Сети появился видеоролик, на котором Дмитрий Дибров выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой. Кадры вызвали много обсуждений: шоумен не остался в стороне и прокомментировал скандальные кадры. По его словам, он не видит в ситуации ничего плохого.