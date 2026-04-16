Житель Володарского округа лишился почти 1 млн рублей из-за мошенников

Мужчине пришла ссылка в мессенджере для голосования. Не заподозрив обмана, он перешел на сайт и принял участие в опросе. После этого ему поступило сообщение о взломе его аккаунта на портале «Госуслуги». Для решения проблемы гражданин набрал указанный в смс номер — там ему рекомендовали перевести все накопления на «безопасные» счета. Поверив неизвестному, житель Володарского округа лишился 995 тысяч рублей.