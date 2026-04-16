Житель Володарского округа лишился почти 1 млн рублей из-за мошенников

Аферисты выманили у 58-летнего жителя Володарского округа 995 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Мужчине пришла ссылка в мессенджере для голосования. Не заподозрив обмана, он перешел на сайт и принял участие в опросе. После этого ему поступило сообщение о взломе его аккаунта на портале «Госуслуги». Для решения проблемы гражданин набрал указанный в смс номер — там ему рекомендовали перевести все накопления на «безопасные» счета. Поверив неизвестному, житель Володарского округа лишился 995 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что аферисты лишили нижегородку 600 тысяч рублей и сделали ее своим курьером.