Игорь Руденя посетил Балтийскую военно-морскую базу

Полномочный представитель президента на Северо-Западе Игорь Руденя посетил военно-морскую базу в Балтийске. Визит состоялся 15 апреля, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента.
В сопровождении командующего Балтийского флота Сергея Липилина и командира Балтийской военно-морской базы Алексея Жовтоножко полпред осмотрел ракетный корабль «Наро-Фоминск», пообщался с членами экипажа, ознакомился с условиями службы и быта моряков.
Также в этот день прошло совещание, в котором принял участие губернатор Алексей Беспрозванных: обсуждали приоритетные задачи Балтфлота по обеспечению безопасности региона, вопросы поддержки семей военнослужащих и участников СВО.
Также гость вместе с военнослужащими посетил Кафедральный собор, построенный в честь Великомученика Георгия Победоносца и почтил память советских воинов, погибших в апреле 1945 года: возложили цветы к братской могиле, где захоронено более 460 красноармейцев.