Bloomberg: в США рассматривают проект санкций против Китая за копирование ИИ

В палату представителей Конгресса США внесен законопроект о санкциях против китайских компаний, которые незаконно копируют американские системы искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg.
Документ предложил республиканец Билл Хайзенга. Согласно законопроекту, правительство обяжут выявлять организации в Китае и России, использующие неправомерные методы копирования американских ИИ-моделей.
«В случае выявления нарушений будут рассматриваться вопросы о введении санкций в отношении нарушителей», — говорится в статье.
Помимо этого, уличенных в нарушениях планируют вносить в черный список Министерства торговли. Под действие закона могут попасть китайские ИИ-лаборатории DeepSeek, Moonshot и MiniMax. Как утверждает агентство, все они ранее обвинялись в использовании возможностей американских моделей. Под удар рискуют попасть и более крупные технологические компании.
