Bloomberg: в США рассматривают проект санкций против Китая за копирование ИИ

Республиканцы США хотят искоренить конкурентов на ИИ-рынке.

Источник: Комсомольская правда

В палату представителей Конгресса США внесен законопроект о санкциях против китайских компаний, которые незаконно копируют американские системы искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg.

Документ предложил республиканец Билл Хайзенга. Согласно законопроекту, правительство обяжут выявлять организации в Китае и России, использующие неправомерные методы копирования американских ИИ-моделей.

«В случае выявления нарушений будут рассматриваться вопросы о введении санкций в отношении нарушителей», — говорится в статье.

Помимо этого, уличенных в нарушениях планируют вносить в черный список Министерства торговли. Под действие закона могут попасть китайские ИИ-лаборатории DeepSeek, Moonshot и MiniMax. Как утверждает агентство, все они ранее обвинялись в использовании возможностей американских моделей. Под удар рискуют попасть и более крупные технологические компании.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал о реакции Китая на открытие Ормузского пролива. По его словам, Пекин несказанно рад разрешению проблемы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше