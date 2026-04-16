«Не останавливали ни штрафы, ни протоколы». В Гомеле бесправника, который попадался 13 раз за несколько лет, судили прямо в здании ГАИ

В Беларуси судили мужчину, который годами ездил без водительских прав. Подробности рассказали в УВД Гомельского облисполкома.
Судебное заседание прошло в здании Госавтоинспекции УВД Гомельского облисполкома. На скамье подсудимых оказался 47-летний житель Гомельского района. Мужчину лишили водительских прав за пьяное вождение еще в 2016 году. Но после этого фигурант все равно садился за руль, и с 2019 по 2021 год еще 13 раз был задержан за управление авто без прав. При этом мужчина продолжал садиться за руль, его не останавливали ни штрафы, ни протоколы, ни профилактические беседы.
Суд над бесправником проходил в здании ГАИ и был открытым. Обвиняемый свою вину признал полностью, раскаялся и попросил его «строго не наказывать». Его признали виновным и приговорили к штрафу в размере 70 базовых величин (3150 белорусских рублей в апреле 2026-го) и принудительному лечению от алкоголизма с наблюдением у нарколога.
