«Не останавливали ни штрафы, ни протоколы». В Гомеле бесправника, который попадался 13 раз за несколько лет, судили прямо в здании ГАИ

Судебное заседание прошло в здании Госавтоинспекции УВД Гомельского облисполкома. На скамье подсудимых оказался 47-летний житель Гомельского района. Мужчину лишили водительских прав за пьяное вождение еще в 2016 году. Но после этого фигурант все равно садился за руль, и с 2019 по 2021 год еще 13 раз был задержан за управление авто без прав. При этом мужчина продолжал садиться за руль, его не останавливали ни штрафы, ни протоколы, ни профилактические беседы.