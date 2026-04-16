Эксперт раскрыла, чем грозит общение детей с эмоционально истощённой Лерчек

На фоне череды личных кризисов в семье Чекалиных возник важный вопрос о будущем их детей. Ситуацию прокомментировала руководитель Антикризисного психологического центра Ирина Смолярчук. Специалист убеждена, что для сохранения внутренней стабильности наследникам блогера лучше временно пожить в привычных условиях, находясь на дистанции от родительницы.

Источник: Life.ru

«Валерия находится в полном нересурсном состоянии — беды пришли к ней со всех сторон. Она истерзана травлей, болезнью, родами, и в силу своей вымотанности и выгорания, будет пытаться от детей получить ресурсность», — отметила психоаналитик в интервью «Радио 1».

Эксперт добавила, что перед возвращением к полноценному воспитанию Валерии необходимо пройти серьезную медицинскую и терапевтическую реабилитацию. Пока женщина не придет в норму, ее состояние может негативно отразиться на близких.

По мнению собеседницы, сейчас блогеру требуется полный покой и внимание квалифицированных специалистов. Иначе в отношениях возникнет опасный перекос: вместо материнской заботы родительница начнет неосознанно «вампирить», подпитываясь энергией от ребят.

Смолярчук предостерегла от сценария, при котором сыновья и дочь станут «отдушиной» для матери. Если малышам придётся исполнять не свойственные им роли, они стремительно повзрослеют и утратят беззаботную пору.

«Дальше они станут чёрствыми, не прожив до конца своё детство, начнут чудить. А потом, лет в 30, пустятся во все тяжкие. То есть полное асоциальное поведение», — подытожила эксперт.

Ранее Валерия Чекалина побрилась налысо, она начала курс химиотерапии. Тяжёлые кадры опубликовал её избранник Луис Сквиччиарини. На видео блогерша плачет и с трудом прощается с волосами. В комментариях пользователи спросили — зачем публиковать такие интимные моменты. По их мнению, пиар здесь неуместен.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
