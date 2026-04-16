People: женщина выпила 14 рюмок текилы, упала и заработала 22 млн рублей

45-летняя медсестра из Калифорнии Диана Сандерс высудила у круизной компании Carnival Corporation 22 млн рублей за инцидент во время круиза, который произошел два года назад. Тогда женщина выпила 14 шотов текилы, упала и получила черепно-мозговую травму. Об этом сообщает People.
Отмечается, что в тот день женщина за восемь с половиной часов обошла шесть баров на лайнере. Всем было понятно, что туристка сильно пьяна: она шаталась, заикалась, говорила глупости. Но бармены все подавали и подавали ей спиртное. В итоге она упала и сильно травмировалась.
Суд согласился с пострадавшей, что на 60% травмы Сандерс получила из-за компании. Ее сотрудники слишком часто подносили ей горячительное.
