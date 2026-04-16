Жильцов МКД начнут штрафовать чаще — готовят новые полномочия для УК

Управляющие компании в России могут получить дополнительные полномочия для фиксации нарушений в многоквартирных домах. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константина Крохина.
По его словам, рабочая группа при Минстрое подготовила законопроект, который расширяет возможности УК и ТСЖ. Документ предусматривает признание фото, видео и актов, составленных управляющими компаниями, доказательствами при рассмотрении административных дел.
Сейчас подобные нарушения — захламление подъездов, курение, шум — фактически находятся вне прямого контроля УК. Зафиксировать их с юридической точки зрения могут только уполномоченные органы, такие как МВД, МЧС или Роспотребнадзор.
В результате управляющие компании не могут самостоятельно влиять на ситуацию. При этом ответственность за нарушения часто ложится на них, включая штрафы, которые приходится оплачивать из средств на содержание домов.
По словам представителей отрасли, новые полномочия позволят быстрее реагировать на жалобы жильцов и наводить порядок в подъездах. При этом УК по-прежнему не смогут распоряжаться личным имуществом граждан — например, перемещать или утилизировать вещи.
Как отметил Крохин, законопроект находится на рассмотрении в профильной рабочей группе при Минстрое. В случае одобрения его могут внести в Госдуму осенью.
Он также добавил, что управляющие компании готовы использовать технические средства для фиксации нарушений, включая видеосъемку и измерение уровня шума.
