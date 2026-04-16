В Хабаровске мужчина отдал 31 тысячу за интимный массаж и остался ни с чем

Житель города поверил объявлению в интернете и перевёл деньги мошенникам.

В Хабаровске 21-летний житель Железнодорожного района лишился крупной суммы, пытаясь заказать интимный массаж, — сообщает hab.aif.ru.

Молодой человек нашёл в интернете сайт с предложениями услуг, в том числе с выездом на дом. Объявление выглядело убедительно, и он решил оформить заказ.

Для подтверждения заявки хабаровчанин перевёл 31 тысячу рублей по указанным реквизитам. Однако после получения денег «исполнители» перестали выходить на связь, а все контакты оказались заблокированы.

Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы. Как отметил начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин, в настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению.