В Хабаровске мужчина отдал 31 тысячу за интимный массаж и остался ни с чем

В Хабаровске 21-летний житель Железнодорожного района лишился крупной суммы, пытаясь заказать интимный массаж, — сообщает hab.aif.ru.
Молодой человек нашёл в интернете сайт с предложениями услуг, в том числе с выездом на дом. Объявление выглядело убедительно, и он решил оформить заказ.
Для подтверждения заявки хабаровчанин перевёл 31 тысячу рублей по указанным реквизитам. Однако после получения денег «исполнители» перестали выходить на связь, а все контакты оказались заблокированы.
Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы. Как отметил начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин, в настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению.