В Ростовской области создали фейковый аккаунт главы Матвеево-Курганского района

В Ростовской области мошенники создали в соцсетях фейковый аккаунт главы Матвеево-Курганского района Дины Алборовой.
— Обращаюсь с важной информацией. Я столкнулась с неприятной ситуацией: мошенниками создана фейковая страница от моего имени, чтобы вводить людей в заблуждение и, возможно, совершать противоправные действия, — предупредила Дина Алборова.
Глава района попросила жителей района и области не вступать в диалог, если вдруг поступит сообщение с липовой страницы.
— Не стоит доверять сомнительным сообщениям, звонкам и просьбам, даже если они приходят якобы от меня. Не переводите деньги и не передавайте личные данные. Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите на сторонних сайтах конфиденциальные данные, — добавила Дина Алборова.
