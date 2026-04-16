В Хабаровске 58-летний мужчина лишился 84 тысяч при покупке прицепа

В Хабаровске 58-летний житель Индустриального района стал жертвой мошенников при попытке купить автомобильный прицеп, — сообщает hab.aif.ru.
По данным полиции, мужчина нашёл в интернете сайт с предложением подходящего товара и оставил заявку через мессенджер. Вскоре с ним связался «менеджер», номер которого был зарегистрирован в Республике Северная Осетия.
Собеседник подтвердил наличие нужного прицепа и направил договор для оформления покупки. После этого мужчина перевёл 84 тысячи рублей на указанные банковские реквизиты.
Сразу после получения денег связь с «продавцом» прервалась. Попытки дозвониться или уточнить детали результата не дали — контакты оказались недоступны.
Осознав, что стал жертвой обмана, хабаровчанин обратился в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкция предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», — сообщил начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.