В Хабаровске музейщики и учёные России обсудят актуальные формы подачи

Представителей коренных народов Хабаровского края хотят активнее привлекать для каталогизации и оцифровки культурного достояния. Как наладить эффективное взаимодействие с хранителями традиций, обсудят на Межрегиональной научно-практической конференции «Диалог наследия и будущего», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мероприятие пройдет на базе Гродековского музея в Хабаровске уже в двенадцатый раз. С 27 по 29 апреля региональные работники культуры, представители Ассоциации этнографических музеев России и реготделения Российского исторического общества обменяются опытом.
Сначала эксперты подведут итоги изучения уникальной флоры, фауны и исторического наследия региона. Еще одной темой обсуждения станет взаимодействие коренных народов Приамурья и народов стран АТР.
Особой частью программы станет выездная сессия Ассоциации этнографических музеев России. Здесь эксперты обсудят стандарты и практики цифровизации уникальных экспонатов. Участники поделятся опытом 3D-моделирования с помощью современных технологий и успешными примерами привлечения представителей КМНС к атрибуции и каталогизации различных артефактов.
К процессу подключат молодежь. В один из дней старшеклассников приглашают на специальную секцию, экскурсии и мастер-классы для учащихся и педагогов.