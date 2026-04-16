США провели учения по противодействию российскому ядерному оружию в космосе

США и их союзники провели совместные военные учения по противодействию российскому ядерному оружию в космосе. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в Defense One.

Секретные сборы под названием Apollo Insight проходили в Колорадо-Спрингс. В них приняли участие Космическое командование США, агентство по уменьшению угрозы, Министерство энергетики, NASA, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. На учениях были смоделированы последствия ядерного взрыва.

— В прошлом месяце мы завершили наши первые учения, посвященные оружию массового поражения на орбите, — цитирует главу Космического командования США генерала Стивена Уайтинга портал.

До этого британский политик Джим Фергюсон заявил, что размещение западного военного контингента на Украине кардинально изменит характер конфликта и приведет к прямому противостоянию между европейскими странами и Россией.

Кроме того, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин добавил, что так называемая «коалиция желающих» пытается сорвать мирный процесс по Украине. Он отметил, что страны Европы стремятся заложить в мирные договоренности неприемлемые для России условия.

