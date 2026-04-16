В Госдуму внесут законопроект о четких критериях для испытательного срока

Группа депутатов Госдумы внесет на рассмотрение палаты межфракционный законопроект, которым предлагается установить конкретные критерии для оценки сотрудников на время испытательного срока. С текстом документа ознакомился ТАСС.
Законопроект вносится группой во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс.
Согласно проекту, условие об испытании в трудовом договоре должно содержать перечень конкретных критериев и показателей для оценки соответствия работника порученной работе. При их составлении должно учитываться мнение профсоюза. До подписания договора работодатель обязан ознакомить сотрудника под подпись с составленным актом.
Если результаты работы на испытательном сроке окажутся неудовлетворительными, работодатель сможет расторгнуть договор, предупредив работника письменно не позднее чем за три рабочих дня с указанием причин.
Нилов пояснил, что сегодняшние разночтения в кодексе позволяют вводить в заблуждение по поводу испытательного срока даже людей со стажем, так как нет четких критериев, чтобы однозначно определить соответствие соискателя вакансии. Депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев добавил, что работник сейчас не знает, по каким критериям его будут оценивать. Законопроект, по его словам, сделает испытание честным.
Ранее депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который запрещает работодателям устанавливать испытательный срок для женщин с детьми в возрасте до трех лет. В пояснительной записке авторы отметили, что период воспитания ребенка до трех лет является для матери «временем чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности». А испытательный срок после возвращения из декретного отпуска повышает у женщины уровень стресса, затрудняет возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации.
