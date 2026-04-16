Новый экспериментальный турникет появился на одной из станций метро

Турникет находится в вестибюле со стороны Площади Независимости слева от кабины контролера. Какое-то время он будет работать в тестовом режиме.
Отмечается, что турникет может успешно работать в двух режимах: как на вход, так и на выход пассажиров. На большой панели видны очень крупные «человечки» — зеленый обозначает разрешение на проход, а красный — запрет.
Дверцы выполнены из прочного оргстекла и обрамлены стальными дугами. По данным метрополитена, они срабатывают быстро, но безопасно.
«В новом турникете есть привычный приемник жетонов, а также валидатор для оплаты проезда бесконтактными банковскими картами и проездными документами», — отметили в пресс-службе.
Произведен новый турникет на минском ОАО «НИИ ЭВМ».