Женщина и девушка заживо сгорели в доме на юге Волгограда

В Кировском районе Волгограда в среду, 15 апреля 2026 года, в частном доме заживо сгорели две женщины. Одна из них совсем молодая — девушке был 21 год. Второй погибшей 48 лет. По предварительным данным, пожар в их доме начался из-за аварийного режима работы электросети. Местные жители говорят, что в этом районе частые перебои с электричеством, постоянно отключается свет, выходит из строя техника.
Пожар в деревянном доме тушили больше часа. Он выгорел по всей площади. Тела женщин нашли на пепелище.
Напомним, накануне, 12 апреля, в хуторе Озерки Иловлинского района тоже сгорел частный дом. В огне погибли супруги, две их несовершеннолетние дочери вместе с другом и его сестрой спаслись из горящего дома. Девочки идут на поправку. Дом сгорел из-за неисправного электроприбора.