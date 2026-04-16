В Самарской Луке в 2026 году снова не обнаружили волков

В национальном парке «Самарская Лука» подвели итоги зимнего маршрутного учета животных. Волков на территории нацпарка опять не нашли. Эти хищники на самарской земле в последние годы — гости редкие. В 2017 году впервые за 10 лет в парке заметили целую волчью семью. В 2019 году еще один волк попался в объектив фотоловушки. Но эти случаи являются единичными. А вот численность некоторых других животных выросла.