В Самарской Луке в 2026 году снова не обнаружили волков

В национальном парке «Самарская Лука» подвели итоги зимнего маршрутного учета животных. Волков на территории нацпарка опять не нашли. Эти хищники на самарской земле в последние годы — гости редкие. В 2017 году впервые за 10 лет в парке заметили целую волчью семью. В 2019 году еще один волк попался в объектив фотоловушки. Но эти случаи являются единичными. А вот численность некоторых других животных выросла.
«Численность популяции кабанов достигла 278 особей, увеличившись почти в три раза», — прокомментировала пресс-служба нацпарка.
В 2020 году из-за африканской чумы свиней, проблем с добыванием корма поголовье кабанов заметно уменьшилось, но теперь цифры вернулись к средним многолетним значениям.
По итогам года оказалось, что в «Самарской Луке» обитают 611 лосей, 1091 косуля, 282 лисы, 188 куниц. Численность зайцев-беляков снизилась до 555 особей, а русаков насчитали 127.