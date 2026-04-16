В Хабаровске полицейского арестовали за взятку в 300 тысяч рублей

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего сотрудника краевого управления МВД по факту получения взятки в крупном размере. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска признала законным возбуждение дела Северным межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ. Из материалов проверки следует, что полицейский, находясь на территории Краснофлотского района, получил от местной жительницы взятку в размере не менее 300 тысяч рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности за организацию занятия проституцией.
Поводом для возбуждения дела послужили материалы сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю и отдела собственной безопасности краевого УМВД. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства. Подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на длительный срок.
