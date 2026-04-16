5 млрд в тень. Сколько бюджет Волгограда теряет на «серых» работниках

Экономисты подсчитали: каждый пятый работник в Волгоградской области трудится в тени, бюджет теряет миллиарды, а сами люди добровольно отказываются от будущей пенсии и больничных. Кто эти «невидимки», сколько баллов недобирают волгоградцы для старости и чем обернётся новый план правительства по выводу зарплат из сумрака — разбирался «АиФ — Нижнее Поволжье».
Без права на будущее.
Понять тревогу читателя можно, и она обоснована: люди, которые получают «серую» зарплату, полностью бесправны. Они не могут рассчитывать на социальные выплаты, ежегодный отпуск, пособия в случае получения травмы, больничные листы и т. д. Это люди-невидимки, очень удобные для работодателя.
И самое тревожное, что соглашаясь на «серую» зарплату сейчас, такие работники обрекают себя на сложную ситуацию в будущем.
Вот какие расчёты приводит экономист Пётр Малышев:
«Чтобы выйти на пенсию, мало достигнуть пенсионного возраста (в 2026 г. — 64 года для мужчин и 59 — для женщин), — говорит эксперт. — Надо ещё, чтобы у вас было 30 пенсионных баллов. Для понимания: если вы год трудитесь и получаете официальную зарплату в размере 40 тыс. руб., то за год вы заработаете всего 1,6 балла. То есть для начисления 30 баллов нужно лет 25−30 официально трудиться. Если же к моменту выхода на пенсию у вас баллов не хватает, то придётся или работать дальше, или ждать социальную пенсию — женщинам она положена в 64 года, а мужчинам и вовсе в 69 лет! Как доработать до такого возраста? Да и составляет такая пенсия после только что прошедшей 1 апреля индексации всего 16 590 ₽ Но и это не всё: с 2028 г. социальную пенсию мужчины смогут получить только в 70 лет, женщины — в 65 лет».
«Рынок изменился кардинально».
Между тем иногда неофициальную занятость выбирают сами работники.
«Мне так и говорят при устройстве на работу: деньги мне нужны, но ответственности особой не хочу, потому давайте работать без договора, — рассказывает Александр, хозяин пекарни. — В итоге текучка сильная, но зато и экономия для меня на налога».
Насчёт экономии на налогах — вопрос больной. Так, согласно подсчётам экономистов, из-за недоплат «серых» работодателей бюджет Волгоградской области ежегодно теряет порядка 5 млрд руб. Масштаб проблемы действительно существенный, хотя точное число занятых в неформальном секторе не знает никто.
Однако примерные подсчёты сделать можно: по данным Росстата, в России в теневую занятость вовлечён каждый пятый работник. Если учесть, что численность трудового населения в Волгоградской области составляет порядка 1,2 млн человек, то, по самым оптимистичным подсчётам, получаем примерно 200 тысяч «теневиков».
«В Волгоградской области остро стоит проблема “серого” трудоустройства, и связано это во многом с тем, что в своё время основную занятость давали крупные промышленные предприятия, — говорит Пётр Малышев. — Все помнят, как они закрывались в 90-е годы и позже, как на улице оказывались тысячи людей. А потом они соглашались на любую работу».
"Новое время обозначает и новые вызовы, которые также усиливают теневую занятость, — объясняет эксперт по рынку труда Ирина Новоселова.
— Сейчас в Волгоградской области, как и по всей России, фиксируется крайне низкий уровень безработицы — в конце 2025 г. он был менее 2%, — отмечает специалист. — С другой стороны, согласно данным РИА Новости, волгоградцу требуется примерно год, чтобы найти работу. Многие ли способны продержаться год без постоянного дохода? Очевидно, что такие люди будут согласны на любую работу, неважно какую — официальную или нет. И ещё важный момент: надо понимать специфику рынка труда, который в настоящее время кардинально меняется. Промышленные предприятия, малый и средний бизнес ищут людей с современными навыками, технически подкованных и обладающих свежими компетенциями, причём желательно сразу в нескольких областях. Если у человека всего этого нет, то ему не приходится рассчитывать на высокую зарплату и хорошую должность".
А вот какой портрет теневого работника рисует Пётр Малышев:
«Средний возраст — 41,5 года. Чаще всего это люди, столкнувшиеся с сокращением на заводе или в госучреждении. Это также может быть молодой специалист, которому не удаётся найти работу по специальности, и он идёт в курьеры, продавцы, официанты с устной договорённостью; или сотрудник микробизнеса, где всё держится на личной договорённости с хозяином. Наконец, это может быть человек предпенсионного возраста, которого уже никуда не берут официально из-за возраста, и он соглашается на любые условия».
Сказать, что в регионе не борются с теневой занятостью, нельзя: действует межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости, в каждом муниципальном образовании созданы рабочие группы, жалобу можно направить и в Гострудинспекцию региона. Согласно данным областного комитета по труду и занятости, с 2014 по 2024 гг. из тени здесь удалось вывести более 300 тысяч человек. Растёт и число самозанятых — их в регионе уже более 200 тысяч.
Меры по борьбе с теневой занятостью усиливаются и на федеральном уровне. Так, весной 2025 г. правительство РФ разработало новый план противодействия нелегальной занятости. Среди мер: глубокий анализ структуры неработающего населения и выработка мер по вовлечению людей в официальный трудовой статус. Изучат и работу предприятий на предмет привлечения работников к «серой» занятости и подмену трудовых отношений гражданско-правовыми (это когда с работником заключают временный договор вместо того, чтобы взять в штат). Всего в документе 18 мер, и все они свидетельствуют о том, что рано или поздно большинству придётся выйти из сумрака.
«В настоящий момент около 80% прироста неформальной занятости дают всего пять регионов: Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область, — отмечает Ирина Новоселова. — Это означает, что в крупных агломерациях рынок труда трансформируется, создавая большое количество рабочих мест без гарантий. И если наращивать экономику без противодействия неформальной занятости, то в выигрыше окажутся только владельцы предприятий, а в проигрыше — бюджет и сами работники».
Комментарий.
Доктор экономических наук, профессор, автор ТГ-канала «Ваш карман&Тренды рынка» Игорь Бельских:
— Высокий уровень налоговых и неналоговых сборов на трудовые официальные доходы в стране не позволяет платить достойные зарплаты в массовом сегменте. Это сложилось исторически с 1991 года. Снизить объём теневой занятости помогут только кардинальные реформы на рынке труда и смена парадигмы мышления в секторе. С учётом острого дефицита трудовых ресурсов реформы в ближайшие годы начнутся. А вот запреты и штрафы неэффективны, но пока им нет альтернативы.
Если нужна легальная работа.
В Волгоградской области пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Соискателей ждут 17 апреля в центрах занятости региона — всего им будет предложено более 31,2 тыс. вакансий от 200 компаний.
В региональном комитете по труду и занятости сообщили, что участники ярмарки смогут лично пообщаться с работодателями, ознакомиться с актуальными вакансиями, уточнить условия труда и социальные гарантии. При этом важно: вакансии будут предложены не только местные, но и за пределами области.
На ярмарке будут работать карьерные и кадровые консультанты. Они подскажут, какие отрасли самые перспективные для трудоустройства, помогут в планировании карьеры. Предусмотрены деловая и образовательная программы: мастер-классы и тренинги по вопросам трудоустройства и карьерного роста. Для участников СВО и членов их семей будет действовать отдельная площадка.