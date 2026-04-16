5 млрд в тень. Сколько бюджет Волгограда теряет на «серых» работниках

«Чтобы выйти на пенсию, мало достигнуть пенсионного возраста (в 2026 г. — 64 года для мужчин и 59 — для женщин), — говорит эксперт. — Надо ещё, чтобы у вас было 30 пенсионных баллов. Для понимания: если вы год трудитесь и получаете официальную зарплату в размере 40 тыс. руб., то за год вы заработаете всего 1,6 балла. То есть для начисления 30 баллов нужно лет 25−30 официально трудиться. Если же к моменту выхода на пенсию у вас баллов не хватает, то придётся или работать дальше, или ждать социальную пенсию — женщинам она положена в 64 года, а мужчинам и вовсе в 69 лет! Как доработать до такого возраста? Да и составляет такая пенсия после только что прошедшей 1 апреля индексации всего 16 590 ₽ Но и это не всё: с 2028 г. социальную пенсию мужчины смогут получить только в 70 лет, женщины — в 65 лет».