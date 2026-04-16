Садовод сказал, реально ли полностью заменить польские яблоки белорусскими

Источник: Комсомольская правда

Начальник подразделения «Промышленное садоводство» Толочинского консервного завода Виктор Булыгин сказал изданию «Рэспубліка», как можно заменить польские яблоки (и шире — импортные в целом) на белорусские.

Ответ специалиста такой:

«Заменить польские яблоки своими — реально. Но для этого нужно серьезно подтянуть технологии хранения, включая хранилища с контролируемой атмосферой».

Булыгин говорит, что предприятие, на котором он работает, экспериментирует с различными сортами, включая зарубежные. И делает вывод, напоминая, что Толочинский район входит в состав Витебской области:

«Даже в нашем северном краю возможно выращивать достойные урожаи».

Еще специалист отметил особенности работы с теми или иными популярными наименованиями яблок:

«Многие сорта, которые хорошо известны в западной части нашей страны, у нас просто не выжили: “джонаголд”, “айдаред”, “чемпион”, “прима” подмерзали и выпадали. Сейчас основные сорта — наши, белорусские: “коваленковское”, “лучезарное”, “белорусское сладкое” (хотя хранится недолго), “сябрына” — очень яркое и красивое яблоко, “алеся”, “весялина”, “вербное”.

