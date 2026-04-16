Приставы арестовали счета предприятия из-за долга по зарплате: женщина получила 740 тысяч

Судебные приставы принудительно взыскали с калининградского дорожно-эксплуатационного предприятия недоплаченную зарплату. Сотрудница, работавшая диспетчером, вместе с другими коллегами обратилась к руководству с письмом о том, что ей неправильно начисляли оплату за ночные смены, сверхурочную работу и время отпуска.
После этого, как установил суд, дирекция начала оказывать на женщину психологическое давление: проводила служебные проверки, привлекала к дисциплинарной ответственности, угрожала увольнением по статье. В итоге сотрудница написала заявление «по собственному желанию», но потом решила добиваться справедливости через суд.
Суд восстановил её в должности диспетчера, признал незаконным приказ о расторжении трудового договора и обязал предприятие выплатить недоначисленную зарплату, в том числе за время вынужденного прогула. Общая сумма составила около 740 тысяч рублей.
Исполнительный лист поступил в УФССП России по Калининградской области. Судебные приставы арестовали банковские счета организации-должника. Через месяц задолженность погасили. Чтобы снять ограничения и продолжить нормальную работу, руководству пришлось дополнительно заплатить исполнительский сбор в 88 тысяч рублей. Деньги перечислены бывшей сотруднице, а сбор ушёл в федеральный бюджет.