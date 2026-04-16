Приставы арестовали счета предприятия из-за долга по зарплате: женщина получила 740 тысяч

Судебные приставы принудительно взыскали с калининградского дорожно-эксплуатационного предприятия недоплаченную зарплату. Сотрудница, работавшая диспетчером, вместе с другими коллегами обратилась к руководству с письмом о том, что ей неправильно начисляли оплату за ночные смены, сверхурочную работу и время отпуска. После этого, как установил суд, дирекция начала оказывать на женщину психологическое давление:…