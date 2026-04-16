Смоленские власти проводят всестороннюю работу по поддержке участников СВО и их семей

«Смоленская область входит в число пилотных регионов по предоставлению мер поддержки в комплексном формате. Сегодня в МФЦ доступно 36 мер федеральных и региональных мер поддержки. Всего в регионе действует 56 бессрочных мер поддержки участников СВО и их семей, из них 21 — денежная», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Игорь Щёголев отметил работу региональных властей в направлении социальной реабилитации бойцов. Многим из них после возвращения с фронта необходима медицинская помощь. В 2025 году профилактические мероприятия прошли более 880 человек. Большое внимание уделяется вопросам обучения и трудоустройства бойцов. В регионе реализуется образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск».
Огромную помощь в поддержке участников СВО и их семей оказывает филиал фонда «Защитники Отечества». В 2025 году сотрудниками фонда рассмотрено 5,5 тысяч обращений, из которых 98% решены. При поддержке сотрудников фонда трудоустроено 474 человека.
В регионе проводится большая работа по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим. С 2022 года в зону проведения специальной военной операции из Смоленской области направлено более 700 тонн грузов. В эту работу вовлечены самые широкие слои населения региона.