Под Волгоградом приставы выставили на торги останки двух самолётов

Отметим, оба воздушных судна ранее принадлежали авиакомпании «АГРОЛЕТ». Организация была признана должником, а всё имущество СПИ СОСП по Волгоградской области арестовано, после чего оценено и размещено для реализации. Ранее, в марте 2026 года, уже предпринимались попытки пустить самолёты с молотка, однако желающих их приобрести так и не нашлось. Повторный аукцион специалисты попытаются произвести 8 мая.