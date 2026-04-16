Депутат Заксобрания Красноярского края Алена Миронова покинула свой пост

16 апреля депутат Законодательного собрания Красноярского края Алена Миронова сложила полномочия в связи с переходом на другую работу. Как пишут «Городские новости», ее решение поддержали на сессии парламента.
Депутат избиралась по Октябрьскому одномандатному округу № 4.
Алене Мироновой 37 лет, по образованию — врач. Спикер Алексей Додатко поблагодарил ее за профессионализм и пожелал успехов на новом месте.
Ранее мы писали, что Новым заместителем главы города — руководителем департамента градостроительства Красноярска стал Александр Навродский. С марта 2026 года исполнял обязанности руководителя ведомства, до этого работал в Корпорации развития Енисейской Сибири.