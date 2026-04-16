Неестественный отбор. Почему важно помогать раненым зверям и птицам

Жители края очень чутко относятся к теме помощи диким животным. Об этом красноречиво говорит волна негодования, которая прокатилась по Сети, когда в центре Перми заметили зарабатывающих на фотосессиях с совами молодых людей. Люди требовали отобрать птиц и наказать дельцов. В числе тех, кто не оценил бизнес-идею, была и Марина Перезолова, которая уже много лет спасает диких зверей и птиц. Недавно она открыла некоммерческую благотворительную организацию.
Настоящий магнит.
Ирина Вервильская, perm.aif.ru: Марина, каким образом к вам обычно попадают раненые животные? Чаще всего их привозят жители края?
Марина Перезолова: Необязательно. Мне иногда кажется, что мы с мужем как магнит для травмированных пернатых и зверей: находим их повсюду. К примеру, недавно отвозили краснокнижного белохвостого орлана Василису в Центр помощи птицам «Воронье гнездо» во Владимирской области и заехали на обратном пути в Родники Ивановской области — супруг оттуда родом. Вечером он вышел из подъезда, чтобы сходить в магазин, и наткнулся на раненого грача. Привезли птицу в Пермь на реабилитацию. Впереди рентген, затем станет понятно, какое нужно лечение.
— Что случилось с краснокнижной птицей, которую вы увезли в Центр?
— Василиса была у нас на ответственном содержании по договорённости с Росприроднадзором. Изначально на берегу реки в Чайковском её нашла семейная пара рыбаков. Раненую птицу гоняли вороны, потому она вышла к людям. С осени 2023 г. Василиса находилась на станции скорой помощи бездомным животным (организацию закрыли из-за неподобающих условий содержания подопечных). Затем её незаконно передали частному лицу. Росприроднадзор выяснил, где она находится, и изъял. Так Василиса оказалась у нас. Птица поступила к нам худенькой. Плюс у неё началось воспаление, так как из крыла вовремя не достали хирургическую спицу. Но с этим удалось справиться.
— Почему Василису не поместили в зоопарк?
— Она не может летать из-за перебитого крыла, а туда обычно не берут животных, у которых, грубо говоря, нетоварный вид.
— Какие ещё пациенты поступали к вам на лечение в последнее время?
— Недавно нам принесли мохноногого сыча. Его помогал ловить известный пермский орнитолог Роман Харин. Птицу заметили сотрудники бизнес-центра: она сидела на дорожном знаке после того, как врезалась в оконное стекло. У сыча диагностировали черепно- мозговую травму, кровоподтёк в глазу, вывих плечевого сустава крыла. В природу он, к сожалению, не вернётся, поскольку не может полноценно летать и, соответственно, охотиться. Останется у нас на ПМЖ, как и два других сычика. В их числе самка Лавруша, у которой из-за тяжёлой черепно-мозговой травмы ведёт голову и плохо функционирует лапа. Также среди наших пациентов истощённая сойка — пермячка нашла её в сугробе, когда была у родственников в Уфе. Ещё примерно месяц назад к нам доставили уральскую длиннохвостую неясыть — тоже с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Птицу обнаружили на трассе. Она неделю отказывалась от еды, но потом быстро пошла на поправку. После рентгена и курса терапии её выпустили в лес. Другим нашим пациентом стала ушастая сова, приехавшая из Удмуртии в бампере «Газели». Она тоже осталась у нас на ПМЖ, так как сильно пострадала.
— Среди ваших питомцев не только птицы.
— Есть у нас молодая лисичка Фаня, её сбила машина. Волонтёры нашли животное с переломом тазобедренной кости, задней и передней лап. Фаню прооперировали, вставили в заднее бедро фальш-сустав. Лисица постепенно идёт на поправку, но в природу ей уже не вернуться.
— Кого ещё к вам приносят?
— Летучих мышей: они любят спать на балконах и в хозпостройках, поскольку там тепло и уютно. А люди, воспитанные на фильмах про вампиров, нередко боятся этих животных. Но в России летучие мыши, питающиеся кровью, в принципе не водятся. Ещё скоро будут пачками приносить зайчат, хотя мы постоянно пишем, что подбирать их не нужно. В природе устроено так, что мама оставляет малышей после рождения одних и приходит один-два раза в день, чтобы накормить. Люди же думают, что их бросили, и забирают. Мы отправляем таких пациентов в московский специализированный центр «Дом зайца» в Москве, поскольку нужен особый способ вскармливания. Кормить их самим категорически запрещено — это приводит к гибели. Поить тоже опасно — если вода попадёт в нос, может развиться пневмония. Если вы нашли нетравмированных зайчат в природе, лучше не трогайте их и не передвигайте.
— Кого ещё не стоит трогать?
— Слётков. Это подросшие птенцы, которые познают мир, но пока не умеют толком летать и часто сидят на земле. Родители их не бросают (исключение: стрижи и голуби), выкармливают.
— Что делать человеку, если он увидел раненое животное?
— В первую очередь нужно сделать фото и выслать его специалистам, чтобы те могли грамотно оценить ситуацию и дать правильный совет. Иногда животное в принципе не нужно спасать. Если выясняется, что действительно требуется помощь, накройте его курткой или пледом с головой и очень осторожно (чтобы не быть укушенным и не навредить пациенту) помесите в коробку, а затем передайте специалистам.
Новый этап.
— Вы работаете с животными девять лет, а недавно зарегистрировали свою организацию и превратились из «Лисичкиного терема» в «Фауну Урала».
— Мы давно к этому шли. Меняется законодательство, касающееся обращения с дикими животными. Юрлицам легче оформить документы для ухода за редкими животными, можно заявляться на гранты. Благотворители и государственные структуры охотнее работают с официально зарегистрированными организациями.
— Какие у вас планы?
— В первую очередь необходимо приобрести большой земельный участок для строительства просторных вольеров. Планируем получить на это грант. Сейчас мы в крайне стеснённых условиях. Из-за этого не можем принимать на лечение крупных птиц и зверей, которых контролирующие структуры изымают у граждан. Возможно, однажды мы сможем принимать медвежат, которых уже нельзя возвращать в природу (так бывает, если человек приручил их или зверь получил тяжёлую травму). Был случай, когда директору завода подарили медведицу, а оказалось, что она ему не нужна. Сейчас хищник живёт в конном клубе.
— Что планируется построить на участке помимо обычных вольеров?
— Разлёточники — это огромные сооружения, где пернатые могут восстановить навыки полёта и охоты, а также кормовые объекты (виварий, инсектарий). Ещё нужен стационар. Конечно, самое дорогое — это разлёточники. На каждый, по нашим расчётам, уйдёт по миллиону рублей.
— Сколько у вас сейчас пациентов?
— На лечении трое, на ПМЖ — около пятидесяти.
Восстановить справедливость.
— Как семья относится к делу вашей жизни?
— Муж и дети во всём поддерживают меня. Когда дочь и средний сын были помладше, иногда даже ссорились, выясняя, кто будет выкармливать слётков стрижей. Муж руководит нашим реабилитационным центром.
— За каким животным вам бы хотелось поухаживать?
— Было бы очень интересно познакомиться с исполинским козодоем (это очень интересная и крупная птица с необычной внешностью), совиным попугаем, шестокрылом (млекопитающее, обитающее в Юго-Восточной Азии, чем-то напоминает одновременно лемура и летучую мышь). Если честно, список внушительный.
— Некоторые люди считают, что не нужно помогать раненым диким животным, поскольку действует принцип естественного отбора. Почему всё же стоит это делать?
— Естественный отбор — это когда животное живёт в лесу и погибает по естественной причине (стало добычей хищника или заболело). Если животное страдает по вине человека — это совсем другая история, необходимо восстановить справедливость. Из-за действий людей и загрязнения окружающей среды многие виды под угрозой исчезновения. Нельзя этого допускать. Мы должны помогать природе всем, чем можем. Пусть наши внуки и правнуки тоже знают, кто такие воробьи, голуби, лисы, медведи.
— Кого однозначно не стоит ловить?
— Тех, кто опасен. В первую очередь это волки. Казалось бы, никто на это и не решится. Но, как выяснилось, женщину, которая надумала помочь животному, не остановить. Ещё раз повторю: если увидели раненых зверей или птиц, свяжитесь со специалистами. Нет контактов? Наберите 112 — у диспетчера они должны быть.