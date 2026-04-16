Неестественный отбор. Почему важно помогать раненым зверям и птицам

— Недавно нам принесли мохноногого сыча. Его помогал ловить известный пермский орнитолог Роман Харин. Птицу заметили сотрудники бизнес-центра: она сидела на дорожном знаке после того, как врезалась в оконное стекло. У сыча диагностировали черепно- мозговую травму, кровоподтёк в глазу, вывих плечевого сустава крыла. В природу он, к сожалению, не вернётся, поскольку не может полноценно летать и, соответственно, охотиться. Останется у нас на ПМЖ, как и два других сычика. В их числе самка Лавруша, у которой из-за тяжёлой черепно-мозговой травмы ведёт голову и плохо функционирует лапа. Также среди наших пациентов истощённая сойка — пермячка нашла её в сугробе, когда была у родственников в Уфе. Ещё примерно месяц назад к нам доставили уральскую длиннохвостую неясыть — тоже с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Птицу обнаружили на трассе. Она неделю отказывалась от еды, но потом быстро пошла на поправку. После рентгена и курса терапии её выпустили в лес. Другим нашим пациентом стала ушастая сова, приехавшая из Удмуртии в бампере «Газели». Она тоже осталась у нас на ПМЖ, так как сильно пострадала.