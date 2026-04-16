В Томске проходит форум «Производительность и устойчивое развитие»

Пятый Сибирский форум «Производительность и устойчивое развитие» проходит с 13 по 17 апреля в Томске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
В ходе форума был организован трек «Производительность труда». Эксперты регионального центра компетенций Томской области, тренер предприятия-участника федерального проекта «Межениновская птицефабрика», преподаватели бизнес-школы Томского политехнического университета и Югорского государственного университета провели познавательные лин-игры и тренинги через погружение в имитацию работы завода и фабрики.
Сотрудники компании «Биолит» организовали занятия для развития инженерного мышления с созданием собственного каракури (механического устройства, которое упрощает трудоемкие операции и устраняют потери на производстве), а представители «Газпронефть-Восток» показали работу нефтепровода с применением учебно-имитационного тренажера. Кроме того, состоялся первый региональный чемпионат по производительности труда «Бережливый студент».
Лин-лаборатория Югорского государственного университета представила для преподавателей вузов и колледжей образовательную программу с решением готовых кейсов, направленных на формирование компетенций в области обеспечения качества и бережливого производства. Также студенты посетили промышленные площадки передовых томских предприятий, внедряющих бережливое производство.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.