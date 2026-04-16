Долги за свет «Граждан СССР» превысили миллион рублей

Потребители, называющие себя не гражданами Российской Федерации, отказываются платить за электричество.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области всё больше жителей выбирают удобные электронные сервисы «ТНС энерго». В прошлом году количество подключенных электронных квитанций увеличилось на 79 тыс., а пользователей «личного кабинета» — на 61 тыс. Но есть потребители, которые отказываются платить за электричество, называя себя не гражданами Российской Федерации, а «гражданами СССР»*, они руководствуются несуществующими законами и накапливают долги за электроэнергию.

По состоянию на 1 апреля 2026 года совокупный долг таких потребителей перед гарантирующим поставщиком составил 1 миллион 98 тысяч рублей. Многим активистам организации направлены уведомления об отключении. В списке должников уже числится 80 представителей указанного движения, 45-ти из которых подача энергоресурса ограничена за неуплату.

Между тем, сторонники деструктивной организации пользуются всеми возможностями инфраструктуры современной России, отрицая её, а также создают манифесты, чтобы не оплачивать потреблённое электричество и другие коммунальные услуги. Под влияние указанного движения попадают в основном пожилые нижегородцы.

«Активность данного “псевдодвижения” можно заметить практически во всех регионах России. Эти люди хотят пользоваться услугами ЖКХ бесплатно, озвучивая надуманные предлоги. При этом собирают деньги с доверчивых граждан, чтобы помогать писать им некие письма, и ни за что не платить. Однако уже вынесено большое количество судебных решений, вступивших в законную силу, по которым с так называемых “граждан СССР”, отказавшихся оплачивать коммунальные услуги, взыскивается задолженность в судебном порядке», — отметил Вадим Тарасов, заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению «ТНС энерго НН».

Гарантирующий поставщик напоминает: к тем, кто накапливает долги, применяются стандартные и законные меры воздействия:

начисление пеней;

ограничение подачи электроэнергии;

судебные иски с последующей блокировкой счетов, арестом и реализацией имущества, и запретом на выезд за границу.

В связи с этим «ТНС энерго НН» предостерегает потребителей от влияния сомнительных организаций. Энергетики напоминают, по закону оплачивать электроэнергию необходимо ежемесячно до 15 числа. Сделать это можно любым удобным способом:

— банковской картой на сайте;

— с помощью мобильного приложения;

— через онлайн-сервисы банков-партнеров.

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.