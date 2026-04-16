Долги за свет «Граждан СССР» превысили миллион рублей

«Активность данного “псевдодвижения” можно заметить практически во всех регионах России. Эти люди хотят пользоваться услугами ЖКХ бесплатно, озвучивая надуманные предлоги. При этом собирают деньги с доверчивых граждан, чтобы помогать писать им некие письма, и ни за что не платить. Однако уже вынесено большое количество судебных решений, вступивших в законную силу, по которым с так называемых “граждан СССР”, отказавшихся оплачивать коммунальные услуги, взыскивается задолженность в судебном порядке», — отметил Вадим Тарасов, заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению «ТНС энерго НН».