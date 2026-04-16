При атаке беспилотников на Туапсе погибли двое, в том числе девочка 14 лет

Украинские дроны в ночь на 16 апреля атаковали Краснодарский край. В Туапсе из-за удара погибли двое, в том числе девочка 14 лет. По предварительным данным, пострадали как минимум семь человек. В результате падения обломков беспилотников повреждено 24 частных и шесть многоквартирных жилых домов. В городе отменили занятия в школах. В Туапсинском округе ввели режим ЧС. Что известно о массированном ударе — в материале «Газеты.Ru».