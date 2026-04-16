В парке рядом с «Автотор-Ареной» в Калининграде разрешили вырубить 37 деревьев. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.
Работы проведут в парке в районе улиц Тихоокеанской и Спасателей. Там разрешили вырубить 36 сосен и одну черёмуху. Как отмечается в документации, деревья находятся «в усыхающем состоянии и представляют угрозу жизни и здоровью граждан».
Компенсационная стоимость не взимается. Взамен в парке высадят 37 сосен.
В марте «Автотор-Арену» оштрафовали за повреждение деревьев на территории парка. Компания должна выплатить 100 тысяч рублей. Рабочие повредили деревья при производстве работ на территории спортивно-патриотического парка ДС «Автотор-Арена».