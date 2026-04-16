Красноярский рапс проверили перед экспортом в Беларусь

По данным краевого Минсельхоза, регион занимает второе место в России по валовому сбору рапса. В 2025 году аграрии собрали 511 тыс. тонн. В крае развивается переработка культуры, включая производство масла и шрота, а посевные площади под яровой рапс в этом году планируют увеличить до 316,5 тыс. гектаров.