Красноярский рапс проверили перед экспортом в Беларусь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае партии рапса, предназначенные в том числе для поставок в Беларусь, прошли лабораторный контроль качества и безопасности.
Как сообщили в Красноярском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», с начала года на исследования поступило 349 образцов от партий общим объемом 74,1 тыс. тонн. Из них 16,9 тыс. тонн предназначались для экспорта.
Продукцию проверяли по ключевым показателям: на содержание ГМО, тяжелых металлов, микотоксинов, радионуклидов, остаточных пестицидов и вредных примесей. Всего специалисты провели более 1,5 тыс. исследований.
В 26 образцах, предназначенных для внутреннего рынка, выявили превышения по влажности и сорной примеси. Экспортные партии полностью соответствовали установленным требованиям.
По данным краевого Минсельхоза, регион занимает второе место в России по валовому сбору рапса. В 2025 году аграрии собрали 511 тыс. тонн. В крае развивается переработка культуры, включая производство масла и шрота, а посевные площади под яровой рапс в этом году планируют увеличить до 316,5 тыс. гектаров.