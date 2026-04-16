Гастроли Екатеринбургского театра юного зрителя состоятся в Нижнем Новгороде

Гастроли Екатеринбургского театра юного зрителя состоятся (16+) в Нижнем Новгороде с 21 по 24 апреля. Показы спектаклей пройдут на сцене ТЮЗа в рамках направления по поддержке детских и молодежных театров федеральной программы (0+) «Большие гастроли», сообщает министерство культуры Нижегородской области.
Гастроли проходят согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Организатором выступает РОСКОНЦЕРТ. В рамках гастролей нижегородские зрители увидят четыре спектакля: «Мой Мюнхгаузен» (12+), «Ромео и Джульетта» (16+), «Цветик-семицветик» (6+) и «Чучело» (12+).
«Удивительный факт, но Екатеринбургский театр юного зрителя впервые выезжает со своими спектаклями по федеральной программе “Большие гастроли”. До этого мы многократно с радостью принимали у себя ведущие российские и зарубежные театры. И вот — обмен с родственным нам Нижегородским ТЮЗом», — отметил директор Екатеринбургского театра юного зрителя Сергей Радченко.
В рамках гастролей (21 апреля в 18:30 и 22 апреля в 11:00) на большой сцене пройдут показы спектакля «Чучело», а 23 апреля (в 11:00 и 14:00) Екатеринбургский театр представит спектакль «Цветик-семицветик» по мотивам сказки Валентина Катаева. На малой сцене театра (23 апреля в 18:30 и 24 апреля в 11:00) нижегородцы увидят спектакль «Мой Мюнхгаузен». Завершатся гастроли Екатеринбургского ТЮЗа 24 апреля в 18:30 показом спектакля «Ромео и Джульетта» в переводе Бориса Пастернака.
Гастроли станут обменными — в эти же даты на сцене Екатеринбургского театра актеры Нижегородского ТЮЗа покажут четыре спектакля из своего репертуара. Зрители в Екатеринбурге увидят спектакль «Баранкин, будь человеком!» (6+), музыкальную сказку «Летучий корабль» (6+), спектакль для школьников по повестям Александра Пушкина и Николая Гоголя «Метель, шинель в портфель» (12+) и сказку для взрослых по произведению Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» (12+).
«Мы все ждем этой встречи и уверены, что наш разговор со зрителем будет искренним, глубоким, и у нас получится обсудить важные темы о дружбе, любви и верности. “Большие гастроли” — шанс расширить театральные горизонты и познакомиться друг с другом», — сказала директор Нижегородского театра юного зрителя Инна Ванькина.
Напомним, что Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации включает две масштабные федеральные программы: «Большие гастроли» — это гастрольная программа (0+) для театров, которая стартовала в 2014 году, и «Мы — Россия» (0+), включающая гастроли национальных хореографических и хоровых коллективов, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца, которая была запущена в 2020 году.
