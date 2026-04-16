Синоптик рассказал о снеге в Москве в понедельник

Синоптик Тишковец: в Москве в понедельник ожидаются снег и гололедица.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Осадки в виде снега ожидаются в Москве в понедельник, в результате сформируется временный снежный покров высотой от двух до пяти сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в понедельник в результате арктического вторжения в Москве ожидается понижение ночной температуры до околонулевых температур с вероятностью легких заморозков и образования гололедицы, а также перехода очень интенсивных осадков в твердое агрегатное состояние.

«Ожидается до 27 миллиметров или три четверти от месячной нормы осадков, на двое суток сформируется временный снежный покров высотой два-пять сантиметров. Дневная температура не превысит ноль — плюс три. При этом, ожидается штормовой ветер в порывах до 16 метров в секунду, из-за чего будет казаться, что на улице минус три — минус пять», — рассказал Тишковец.