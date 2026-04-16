Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Страна»: Небо над Киевом затянуло черным дымом

Небо над Киевом затянуло черным дымом после серии взрывов.

Источник: Комсомольская правда

В четверг небо над Киевом после серии взрывов затянуло густым черным дымом. Об этом сообщило издание «Страна», опубликовав в Telegram-канале фотографии масштабного пожара и видео.

Небо над Киевом затянуло черным дымом REUTERS.

С начала суток в украинской столице дважды объявляли воздушную тревогу. Ночью и утром поступали сообщения о взрывах. Также украинские СМИ информировали о взрывах в Днепропетровске, Харькове, Одессе и ряде других городов Украины.

Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы России наносят высокоточные удары по объектам военно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры Украины, которые задействованы в обеспечении боевых действий. Как многократно подчеркивало ведомство, удары наносятся только по военным и энергетическим объектам, а не по гражданской инфраструктуре.

Ранее KP.RU писал, что в Одесской области Украины получила повреждения портовая инфраструктура, из-за чего возникли пожары.