«Страна»: Небо над Киевом затянуло черным дымом

В четверг небо над Киевом после серии взрывов затянуло густым черным дымом. Об этом сообщило издание «Страна», опубликовав в Telegram-канале фотографии масштабного пожара и видео.
Небо над Киевом затянуло черным дымом REUTERS.
С начала суток в украинской столице дважды объявляли воздушную тревогу. Ночью и утром поступали сообщения о взрывах. Также украинские СМИ информировали о взрывах в Днепропетровске, Харькове, Одессе и ряде других городов Украины.
Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы России наносят высокоточные удары по объектам военно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры Украины, которые задействованы в обеспечении боевых действий. Как многократно подчеркивало ведомство, удары наносятся только по военным и энергетическим объектам, а не по гражданской инфраструктуре.
Ранее KP.RU писал, что в Одесской области Украины получила повреждения портовая инфраструктура, из-за чего возникли пожары.