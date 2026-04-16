Волгоградская облдума пересмотрит отставку экс-депутата Короткова

Напомним, 12 февраля депутаты Волгоградской облдумы утвердили досрочное сложение полномочий своего коллеги, Станислава Короткова, написавшего заявление об отставке по собственному желанию. Однако после этого прокуратура обратилась в суд с требованием признать незаконным постановление регпарламента, мотивируя это тем, что депутат занимался бизнесом, занимая оплачиваемую должность руководителя комитета в областной думе, чем нарушил антикоррупционное законодательство. Центральный районный суд Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворил.