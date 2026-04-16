Волгоградская облдума пересмотрит отставку экс-депутата Короткова

В Волгоградской областной думе сегодня, 16 апреля, рассмотрят вопрос о внесении изменений в постановление регпарламента от 12 февраля о досрочном сложении депутатских полномочий Станислава Короткова. Как сообщает ИА «Высота 102», дополнение в повестку дня внес спикер областной думы Александр Блошкин.
Напомним, 12 февраля депутаты Волгоградской облдумы утвердили досрочное сложение полномочий своего коллеги, Станислава Короткова, написавшего заявление об отставке по собственному желанию. Однако после этого прокуратура обратилась в суд с требованием признать незаконным постановление регпарламента, мотивируя это тем, что депутат занимался бизнесом, занимая оплачиваемую должность руководителя комитета в областной думе, чем нарушил антикоррупционное законодательство. Центральный районный суд Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворил.
Ожидается, что депутаты сегодня переформулируют основания досрочного сложения полномочий Короткова, исполнив таким образом решение суда.
