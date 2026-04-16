ФСБ рассекретила данные об агентах немецкой спецслужбы в годы войны в Крыму

Крымское управление ФСБ России рассекретило ранее недоступные архивные документы, проливающие свет на деятельность пособников и агентов нацистских спецслужб на территории полуострова в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Согласно опубликованным материалам, после освобождения Крыма от нацистской оккупации органы государственной безопасности провели масштабную работу по выявлению и задержанию лиц, сотрудничавших с оккупантами. В числе разоблачённых оказались не только местные пособники, но и сотрудники и агенты нацистской службы безопасности — СД.
Следствие установило, что ряд задержанных, включая С. Н. Мышекова, А. А. Гильденберга и А. П. Лукина, принимали непосредственное участие в карательных операциях против мирного населения. Им вменяется участие в расстрелах, насилии, расправах над детьми, а также в выдаче подпольщиков, партизан и других участников сопротивления нацистским властям.
По итогам судебных разбирательств трое обвиняемых были приговорены к высшей мере наказания. Другие фигуранты дел получили различные сроки лишения свободы.
Служба безопасности СС — Sicherheitsdienst — была создана в 1934 году для защиты руководства нацистской Германии, включая Адольфа Гитлера. В годы Второй мировой войны она стала ключевым инструментом разведки и репрессий в Европе.
Ранее ФСБ рассекретила документы о зверствах врачей-нацистов над военными СССР в Симферополе.