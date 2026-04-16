В Калининграде работодатель вернул долг по зарплате только после ареста счетов

В Калининграде с дорожно-эксплуатационного предприятия принудительно взыскали деньги, недоплаченные сотруднице-диспетчеру. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.
Известно, что накануне работница обратилась к дирекции с письмом о неправильном начислении зарплаты — за ночные смены, работу сверхурочно и в отпуске. После этого руководство начало оказывать на женщину психологическое давление: мучали проверками, привлекали к дисциплинарной ответственности, угрожали увольнением. В итоге женщина написала заявление на увольнение по собственному желанию, а затем пошла в суд.
Суд встал на сторону сотрудницы, признал факт понуждения ее к увольнению, признал незаконным приказ о расторжении трудового договора, восстановил в должности диспетчера и обязал взыскать с предприятия недоначисленую и невыплаченную зарплату — около 740 тысяч рублей.
Банковские счета организации-должника арестовали и ровно через месяц задолженность была погашена.