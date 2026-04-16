В Омске на 9 Мая ограничат движение транспорта

В Омске при подготовке к празднованию 9 Мая, а также на сам праздник будет ограничено движение транспорта по ряду центральных магистралей. Об этом сообщила Госавтоинспекция по Омской области.
Как сообщили в ведомстве, ограничения начнутся уже с 6 мая — в это время на Соборной площади пройдет репетиция смотра военной техники и войсковых частей Омского территориального гарнизона. Также улицы будут перекрыты 7, 8 и 9 мая. Для движения транспорта в эти дни будут перекрыты Соборная площадь, а также улицы Красный Путь, Певцова, Интернациональная, Ленина, Красина и смежные с ними.
На сам праздник Великой Победы в Омске на Соборной площади пройдет праздничный парад войск Омского гарнизона с демонстрацией гусеничной техники.
