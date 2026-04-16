Выставка о жертвах нацистской агрессии откроется в Хабаровском крае

17 апреля в Молодежном досуговом центре Хабаровского края откроется историко‑документальная выставка «Трагедия народов», приуроченная ко Дню памяти жертв геноцида советского народа. Как сообщает ИАА «Хабаровский край сегодня», проект реализуется в рамках Года единства народов России и нацелен на сохранение исторической правды о преступлениях нацизма на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны.