Выставка о жертвах нацистской агрессии откроется в Хабаровском крае

17 апреля в Молодежном досуговом центре Хабаровского края откроется историко‑документальная выставка «Трагедия народов», приуроченная ко Дню памяти жертв геноцида советского народа. Как сообщает ИАА «Хабаровский край сегодня», проект реализуется в рамках Года единства народов России и нацелен на сохранение исторической правды о преступлениях нацизма на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны.
Это будет выставка, которая никого не оставит равнодушным. Посетители увидят репортажные фотографии военных корреспондентов, исторические документы, агитационные плакаты и листовки, работы художников послевоенного периода.
Экспонаты расскажут о судьбах миллионов советских граждан — жертв нацистской агрессии, кто погиб в гетто и концлагерях, был угнан на принудительные работы или расстрелян в ходе карательных операций.
В апреле-мае выставка пройдет в ведущих вузах Хабаровска: ТОГУ, институте культуры и университете правосудия.
Кроме того, цифровую версию выставки с методическими материалами передадут в муниципальные музеи Хабаровского края. Таким образом больше людей смогут погрузиться в трагическое прошлое нашей общей истории.
Организаторы проекта — Краевой центр гражданских инициатив, Краевой центр молодежных инициатив и Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова — подчеркивают: выставка помогает осмыслить угрозы человеконенавистнических идеологий и сохранить память о цене Победы.