Более 25 тысяч жителей Воронежской области получают выплаты как пострадавшие от Чернобыльской аварии

23,3 тысячи человек проживают в населенных пунктах с льготным социально-экономическим статусом.

Источник: Комсомольская правда

Отделение Социального фонда России по Воронежской области продолжает выплачивать компенсации жителям региона, которые пострадали от радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Всего получателями являются 25,7 тысячи человек.

Радиационному загрязнению тогда подверглась часть сел и деревень в восьми районах области. Сейчас 23,3 тысячи жителей этих территорий получают деньги за проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом.

Кроме того, федеральное законодательство предусматривает компенсации для ликвидаторов последствий аварии и для тех, кто стал инвалидом из-за радиационного воздействия. В Воронежской области такие выплаты получают 2 тысячи человек.

Еще около 400 жителей региона имеют право на компенсации как эвакуированные или добровольно выехавшие из зоны отчуждения, а также как дети некоторых категорий пострадавших (инвалиды-чернобыльцы, ликвидаторы, выехавшие из опасных зон).

При возникновении вопросов можно позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100−00−01. Региональная линия Отделения СФР работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45. Звонок бесплатный.