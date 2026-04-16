Более 25 тысяч жителей Воронежской области получают выплаты как пострадавшие от Чернобыльской аварии

Отделение Социального фонда России по Воронежской области продолжает выплачивать компенсации жителям региона, которые пострадали от радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Всего получателями являются 25,7 тысячи человек.
Радиационному загрязнению тогда подверглась часть сел и деревень в восьми районах области. Сейчас 23,3 тысячи жителей этих территорий получают деньги за проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом.
Кроме того, федеральное законодательство предусматривает компенсации для ликвидаторов последствий аварии и для тех, кто стал инвалидом из-за радиационного воздействия. В Воронежской области такие выплаты получают 2 тысячи человек.
Еще около 400 жителей региона имеют право на компенсации как эвакуированные или добровольно выехавшие из зоны отчуждения, а также как дети некоторых категорий пострадавших (инвалиды-чернобыльцы, ликвидаторы, выехавшие из опасных зон).
