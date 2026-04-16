В Ачинске задержали мужчину, который избил подростка ложкой для обуви (видео)

В Ачинске сотрудники полиции задержали мужчину, который избил 13-летнего мальчика металлической ложкой для обуви. Об этом у себя в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Поиски злоумышленника правоохранители начали после того, как в дежурную часть поступили сигналы из медицинского учреждения и от матери пострадавшего подростка. Личность агрессора установили, им оказался ранее судимый за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 53-летний ачинец.
Свой поступок мужчина объяснил тем, что подростки шумели в подъезде. Он вышел прогнать их, захватив ложку для обуви. Увидев агрессора, ребята тут же выбежали на улицу, однако одному из них не удалось скрыться от гнева мужчины. Парень получил несколько ударов металлическим предметом и был вынужден обратиться в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В ходе допроса подросток пояснил, что ранее уже встречал данного мужчину. По словам парня, ачинец неоднократно делал ему замечания и грозился применить физическую силу.
В настоящее время полицейские работают с задержанным, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительное расследование ранее возбужденного уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство) продолжается.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.