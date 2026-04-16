Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ачинске задержали мужчину, который избил подростка ложкой для обуви (видео)

В Ачинске сотрудники полиции нашли и задержали мужчину, который избил 13-летнего мальчика металлической ложкой для обуви.

В Ачинске сотрудники полиции задержали мужчину, который избил 13-летнего мальчика металлической ложкой для обуви. Об этом у себя в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Поиски злоумышленника правоохранители начали после того, как в дежурную часть поступили сигналы из медицинского учреждения и от матери пострадавшего подростка. Личность агрессора установили, им оказался ранее судимый за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 53-летний ачинец.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что подростки шумели в подъезде. Он вышел прогнать их, захватив ложку для обуви. Увидев агрессора, ребята тут же выбежали на улицу, однако одному из них не удалось скрыться от гнева мужчины. Парень получил несколько ударов металлическим предметом и был вынужден обратиться в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе допроса подросток пояснил, что ранее уже встречал данного мужчину. По словам парня, ачинец неоднократно делал ему замечания и грозился применить физическую силу.

В настоящее время полицейские работают с задержанным, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительное расследование ранее возбужденного уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство) продолжается.

Предыстория: В Ачинске мужчина избил в подъезде подростка железной ложкой для обуви.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше