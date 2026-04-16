220 приусадебных участков освободились от воды в Нижегородской области

От 222 земельных наделов вода пока не отступает.

Источник: Живем в Нижнем

За сутки вода ушла с 220 приусадебных территорий и участка автодороги в Нижегородской области. Также от нее освободились три жилых и 57 садовых домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В данный момент затопления фиксируются в границах 18 муниципальных образований. В частности, вода пока не отступает от девяти жилых домов, 222 приусадебных участков, 12 низководных мостов и девяти участков дорог.

К счастью, погибших и пострадавших от паводка нет. Эвакуировать жителей региона в пункты временного размещения пока не требуется.

Ранее мы писали, что нижегородцам советуют иметь «тревожный чемоданчик» на случай подтопления территорий.